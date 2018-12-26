» الشناوي: فنانة شهيرة تحرشت بزميلها وما يحدث لا يليق

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محمد رمضان

طارق الشناوى

بشري

شن الناقد الفني طارق الشناوي هجومًا شرسا على المطربة بشرى مؤكدًا أنها تحرشت بالفنان محمد رمضان.

وقال "الشناوي" في مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "بشرى تحرشت بمحمد رمضان حيث أن التحرش لا يشترط أن يكون بكلمة بذيئة أو بحركة غير لائقة ".

وأضاف: "محمد رمضان أصدر فيديو كليب ونال عليه ما يستحقه من الهجوم وهو كان يقصد به منافسيه ولا يقصد بشرى لأنها ليست رجل وليست من المنافسين ، ورغم أن هؤلاء المنافسين لم يردوا على رمضان إلا أن بشرى قررت هي الرد بأغنيتها وهذا تحرش لفظي".

وتابع: "ما يحدث لا يليق وليس له معنى وهو نوع من أنواع فرش الملاءة".

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