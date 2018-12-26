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ترامب: الإغلاق الحكومي لن ينتهي إلا بهذا الأمر

عرب وعالم

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة لن ينتهي إلا بتوفير التمويل اللازم للجدار الحدودي المقترح على الحدود مع المكسيك.
وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض: "لا أستطيع أن أبلغكم بموعد إعادة فتح مؤسسات الحكومة، ما أستطيع قوله هو أنه لن يُعاد فتحها إلا بتأمين (التمويل اللازم) للجدار"، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.
ومنذ السبت، تشهد الحكومة الأمريكية حالة إغلاق جزئي بعد تخطي الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول التمويل.
ويصر ترامب على أن تشمل الموازنة الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل، لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وتجري مفاوضات بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن خفض المبلغ الذي يطلبه ترامب، دون تحقيق تقدم.
وينظر الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لترامب.
ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.
وسبق للحكومة الفيدرالية الأمريكية أن أُغلقت مرتين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بسبب أزمة موازنة مشابهة. -

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