"تواصلت مع أولياء الأمور على "الواتس آب" لهذا السبب"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان يتواصل مع جروبات أولياء الأمور على “الواتس آب”، ومواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقا من اعتقاده بأنه يعمل في وظيفة عامة، ويجب أن يحترم المواطن، ويجيب على تساؤلاته.
وأوضح "شوقي"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية “المحور”، مساء الثلاثاء، أنه على مدار تواصله مع المواطنين عبر هذه الجروبات لم تصدر منه في يوم من الأيام كلمة واحدة نابية لأحد، ولكنه كان منزعجا من حجم التطاول في هذه الجروبات، وطبيعة اللغة المستخدمة.
وأضاف "شوقي" أنه كان يرد على تساؤلات أولياء الأمور ردا قاطعًا على المواطنين، ولكنهم كانوا يستمرون في الجدل، مشيرا إلى أنه كان يرد على المواطنين في أوقات متأخرة من الليل لأنه كان يجد العديد من الجروبات تصدر آراء باعتبارها الرأي العام.
وتابع أن هناك 25 مليون طالب في مصر لهم 50 مليون ولي أمر، منوها إلى أنه لا يمكن إنشاء جروب على “الواتس آب”، يضم 100 شخص فقط، وأحيانا لا يكون لديهم أطفال ويتحدثون باسم أولياء الأمور، لافتا إلى أن أعضاء هذه الجروبات لا يمثلون كل أولياء الأمور، ولكن بعضهم اكتشفوا أنه أصبح لهم حيثية، لكونهم أدمن على هذه الجروبات، لأنهم يمسكون بالمايكرفون وصوتهم عالي، في حين أنهم قبل ذلك لم يكن لهم حيثية وكانوا مواطنين عاديين.