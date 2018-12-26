» لن تصدق.. هذا الفنان كان سجان "السادات"

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كشفت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن أنها زارت والدها حينما كان مسجونا على خلفية قضية أمين عثمان.
وأوضحت "السادات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”: أنها "قابلت الفنان صلاح ذو الفقار، حينما زرت والدى فى السجن، حيث كان يعمل ضابط  نبطشي"، مضيفة "شعرت بالخوف حينما شاهدت تعذيب بعض السجناء، وبكيت وقلت أكيد بابا بيحصل معاه كده".
وأضافت "السادات" أن "صلاح ذو الفقار قالي لا دول مجرمين، بابا مش بيحصل معاه كده، وجابلي شيكولاتة"، مشيرا إلى أن والدها كان في منتهى الأناقة في السجن، كعادته.

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