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تامر أمين

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تعليق ساخر لـ"أمين" خناقة "بشرى" ومحمد رمضان

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تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي تامر أمين، على الانتقاد المتبادل بين الفنان محمد رمضان، والفنانة بشرى، قائلاً: “بعد شعر المُعلقات الهجائي بين الجرير والفرزدق، الآن لدينا الكليبات الهجائية ما بين بشرى ورمضان”.
قال “أمين” خلال حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه عبر شاشة “النهار”، إن هذا النوع من الهجاء موجود في أوروبا وأمريكا تحت مُسمى “الأغاني المتشابكة”، مُعلقًا: “القاعدة بتقول طالما مفيش سب وقذف يبقى هما أحرار”.
كما أشار إلى أنه لديه رأيي شخصي بخصوص هذه الشأن، وهو أن يقوم كل منهما بعمل أغاني مفيدة للجمهور، طالما أن لديهما القدرة على عمل أغاني في الأساس، مُعلقًا: “طالما في إمكانيات وصرف وقدرة، يبقى أعملوا أغاني تسعد الناس، وتحبب الناس فيكم وتحببكوا في بعض”.
يذكر أن الفنانة بشرى، طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات “يوتيوب” أمس الإثنين، أغنية جديدة بعنوان “كوبرا” والتي فسرها البعض بأنها هجومًا على الفنان محمد رمضان، ولذلك نشر “رمضان” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو تضمن عدة مشاهد لمعجبيه وهم يُعبرون عن حبهم له بترديد كلمات أغنية “الملك” التي طرحها قبل عدة أشهر، وكتب على المقطع: “شايفك قطة”.


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