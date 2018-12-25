"الزراعة" تكشف موعد تطبيق حظر بيع الطيور الحية

25 ديسمبر 2018 - 10:20 م

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون “70” الصادر عام 2009، الخاص بحظر بيع الطيور الحية، في أول شهر أبريل عام 2019.



وأوضح “عبد الدايم” خلال لقائه في حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة “صدى البلد”، أنه يتم عمل لجان مستمرة لمناقشة ذلك القرار مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة والشرطة ووزارة البيئة، ووزارتي التموين والصحة، بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعويض الشباب بالقروض الصغيرة التي يمكن من خلالها افتتاح مشروعات أخرى غير مشروع بيع الطيور الحية.

