والد الطفل محمد أشرف: "مستشفى الدمرداش كانت هتموت ابني"

25 ديسمبر 2018 - 11:20 م

أكد والد الطفل محمد أشرف، أحد ضحايا واقعة انهيار سور مدرسة بالمرج، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معهم لنقل نجله إلى مستشفى وادي النيل، مشيرا إلى أنه عاني من سوء معاملة إدارة مستشفى الدمرداش، حيث رفضوا استلام خطاب التأمين الصحي الذي بمقتضاه يجب علاج الطفل على نفقة الدولة.



وأوضح "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد» إلى أنه قدم بلاغا للشرطة، بعد سوء المعاملة التي تلقاها من إدرة مستشفى الدمرداش.

