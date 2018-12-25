رقية السادات تكشف معلومة هامة عن والدها

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أكدت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، إن والدها كان يرفض الحديث عن سياسة الدولة أثناء الجلسات العائلية، معقبة: «كان لا يسمح بمناقشة سياسة الدولة في البيوت، ده مبدأ منقدرش نخالفه».
وأوضحت "السادات"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن والدها كان ينوي التنحي عن حكم مصر بعد تحريره لآخر الأراضي المتبقية تحت الاحتلال الإسرائيلي في 25 أبريل عام 1982.
وتابعت: «قبل ما يتقتل بأسبوعين قال إنه هيتنحى بعد استلامه لآخر حتة في سيناء عشان ميبقاش فيه حجة لإسرائيل، وقال إنه هيتولى رئاسة الحزب الوطني ويقعد في بيته في ميت أبو الكوم».
وأضافت أن فكرة تنحي والدها عن رئاسة مصر، كانت تدور حول تأديته ما عليه من واجب نحو تحرير كامل أراضي سيناء، نافية أنه كان يريد الاستمرار في الحكم بقولها: «قال أنا جبت الأرض وعملت اللي عليا ومقصرتش في حق بلدي، فهمسك رئاسة الحزب الوطني وأقعد في ميت أبو الكوم وأتفرغ لاسترداد القدس».

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