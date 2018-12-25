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"الإفتاء": تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا

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دار الإفتاء
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قال الدكتور خالد عمران، أمين دار الفتوي بدار الإفتاء، أن تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا، ولكنها أمر مستحب.
وأوضح "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب الفكر المتطرف ينشرون فتاوى تحرم تهنئة الأقباط حتى يشغلون المسلمين عن حياتهم.
وأضاف "عمران" أن الاحتفال بالمناسبات السعيدة جزء من الحياة، قائلا: "المتطرف يريد أن يجلبنا خارج الحياة، ولذلك إذا كنا نريد الخير لهذا الوطن فيجب أن نجاهد من أجل بث الحياة والتفاؤل لدى إخواتنا".

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