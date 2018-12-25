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تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

الحياة السياسية

الجيش التركي يعلن مقتل 47 داعشياً في سوريا
الجيش التركي يعلن مقتل 47 داعشياً في سوريا

المصريون ووكالات

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وصلت دفعة تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي، الثلاثاء، إلى ولاية "كليس" جنوبي البلاد، تمهيدًا لنشرها على الشريط الحدودي مع سوريا.
وضمت القافلة ناقلات محملة بدبابات وعتاد، مرسلة من وحدات عسكرية من مختلف أنحاء البلاد.
وعبرت التعزيزات مركز مدينة كليس باتجاه قضاء "إلبيلي"، شرقي الولاية، ليتم نشرها على الحدود في المنطقة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصلت ولاية كليس دفعة تعزيزات مشابهة، تضم مركبات عسكرية ودبابات وشاحنات ذخائر وأسلحة، وآليات ثقيلة تستخدم في أعمال الحفر والإنشاء، حسب مراسل الأناضول.
وتتوالى تعزيزات الجيش التركي وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا. -

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