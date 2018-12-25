مصر تحيي مئوية السادات صاحب قرار الحرب والسلام

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شاهد.. رقية السادات عن تكريم «ترامب» لوالدها: قرار غريب

أحيت مصر، الثلاثاء، الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار الحرب والسلام مع إسرائيل.
وشهدت البلاد فعاليات عدة لإحياء الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل اليوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، منها كلمة متلفزة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال السيسي: "اتخذ السادات قرار حرب أكتوبر المجيدة (ضد إسرائيل) في ظل ظروف صعبة، وتحت ضغوط هائلة،(..)، فكان الانتصار الذي أعاد لمصر وللأمة العربية بأسرها الكرامة والشرف".
وأضاف: "مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام السادات، ليقوم بواحدةٍ من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث، ويتجه نحو السلام ليضع جميع الأطراف الفاعلة، في المنطقة والعالم، أمام مسؤولياتها التاريخية".
وتابع: "يظل أنور السادات خالداً في وجدان شعبه وشعوب العالم، وكما نال في حياته جائزة نوبل للسلام، لا يزال ينال".
ووقعت واشنطن، منتصف الشهر الجاري، قانونًا لتكريم السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.
وجاء تكريم واشنطن بعد تمرير الكونغرس الأمريكي، الصيف الماضي، مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حسب قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وعام 1978، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين، بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته، عرف باسم "اتفاق كامب ديفيد".
ويعد أنور السادات (1918 - 1981 ) ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، وقاد مصر إلى أول انتصار عسكري على إسرائيل بعد اتخاذه قرار الحرب ضدها، والتي بدأت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973. 

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