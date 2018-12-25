القبض على شقيقين قتلا وأصابا 4 أشخاص بأسيوط

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تمكن فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط من ضبط شقيقين مرتكبا واقعة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين  في المشاجرة التى وقعت مساء أمس بالشوم والأسلحة البيضاء، لخلاف على قيمة سمسرة بيع قطعة أرض دائرة القسم
وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط برئاسة المقدم محمد عطيه ومعاونيه علي جلال واحمد مفتاح من ضبط كلا من "عمرو سيد خلاف" وشقيقه" بهى سيد خلاف " مرتكبا واقعة مقتل "حسين.ط"، وإصابة والده وشقيقه ونجل عمه بإصابات متفرقة بالجسم، فى المشاجرة التى وقعت بالأسلحة البيضاء، بجوار مدرسة الثورة بمنطقة البيسري، و مقتل "حسين.ط"، وإصابة والده وشقيقه ونجل عمه بإصابات متفرقة بالجسم
وبمواحهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الواقعة
تم التحفظ على المضبوطات وتخرؤر المحضر اللازم وجارى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة


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