أزمة بين البرلمان والحكومة.. «عبدالعال» يهدد فهل يستجيب الوزراء؟

25 ديسمبر 2018 - 09:48 م

شنَّ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجومًا حادًا ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد شكوى عدد من النواب بعدم رد الحكومة على البيانات العاجلة التي يتقدمون بها تحت قبة البرلمان.

وقال عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء: "أمام الحكومة 7 أيام للرد على جميع البيانات العاجلة التي يصدرها النواب، ولا يمكن على الإطلاق أن نحدث بعضنا ونسمع بعضنا ونكلم بعضنا في المجلس، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس للنواب، فهذا اعتقاد خاطئ ويجب نسيان ذلك".

وأضاف: "على الحكومة أن تتعاون مع المجلس، وأنا شخصيًا أرسلت كثيرًا من الطلبات للوزراء ولم أتلق ردًا، وهذه المهاترات يجب أن تتوقف، وهناك بعض الوزراء لا يتعاملون مع المجلس، وهذه الظاهرة يجب أن تتوقف ويجب على الوزير حضور الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين وإلا المجلس لن يقوم بمناقشته".

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان, إن "الوزراء ليسوا ملتزمين بحضور الجلسات أو اللجان المختصة، وعلى رأسهم وزير القوى العاملة الذي دائمًا ما يقدم اعتذارًا بعدم الحضور".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "هناك ممثلين عن الحكومة، لكن هذا غير كافٍ, إذ لابد من حضور الوزير الجلسات العامة أو الخاصة", موضحًا أن "عدم حضور الوزير المختص يعطل عددًا كبيرًا من القوانين التي ستتم مناقشتها, لأنه لا يجوز مناقشة القانون بدون حضور الحكومة".

وأشار إلى أن "مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قام بإنذار الحكومة أكثر من مرة", لافتًا إلى أن "هناك إجراءات يمكن أخذها، ومنها وقف الجلسات وهذا يمثل خطورة".

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن "المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، متواجد بشكل مستمر, لكن هذا لا يعد مبررًا لكي لا يأتي الوزير إلى مجلس النواب، لأن هذا جزء من عمله".

من جانبه، استنكر النائب مجدي مرشد, عضو لجنة الصحة بالبرلمان، غياب الوزراء أو ممثلي الحكومة عن حضور جلسات مجلس النواب، موضحًا أن "تمثيل الوزراء وأعضاء الحكومة في البرلمان أصبح شبه منعدم سواء في الجلسات العامة أو اللجان الفرعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "البيانات العاجلة التي تقدم داخل مجلس النواب كان يجب أن يتم الرد عليها كتابيًا أو شفهيًا في غضون أسبوع، إلا أننا لم نعد نسمع ردًا لبيانات العاجلة سواء كتابية أو شفهية".

وتقدم النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري، ببيان بشأن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، ليعقب عليه عبدالعال قائلًا إن هناك خمسة محاصيل أساسية؛ هي القمح والأرز والقطن والبنجر وقصب السكر، سبق أن طالبنا الحكومة بأن تعلن أسعار التوريد قبل الموسم، "ولكن برضو ودن من طيب وودن من عجين".

وكان النائب عادل بدوي، النائب عن حزب "المؤتمر"، قال خلال الجلسة العامة إن وزير المالية تجاهل البيانات العاجلة المُقدمة من النواب بشأن ماكينات الصراف الآلي للقرى المحرومة، قائلًا: "الوزير مبيسمعش كلامنا".

كما تقدمت النائبة نشوى حسين ببيان عاجل بشأن توقف صرف رواتب عمال مصانع التغذية المدرسية التابعة لوزارة الزراعة منذ شهر أغسطس الماضي.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها رئيس البرلمان، الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث حذر "عبدالعال"، منذ أسابيع قليلة، الحكومة من تجاهل حضور الجلسات خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.