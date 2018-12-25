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دون الحاجة لتعيين معلمين..

اقتراح برلماني للقضاء على العجز داخل المدارس

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عصام الشربيني

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معلمين

تعليم

مدارس

لا تزال مشكلة سد العجز في المعلمين داخل المدارس المصرية تؤرق المنظومة التعليمية في مصر على الرغم من تعيين 30 ألف معلم داخل المدارس المصرية منذ 4 سنوات، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة العجز داخل المدارس المصرية.

وهو ما دفع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب للموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز الغول، بشأن تكليف خريجي كليات التربية لقضاء عام كامل خدمة عامة في المدارس لسد العجز في المدرسين.

وأبدى ممثل وزارة التربية والتعليم تأييده للمقترح.

وقال الغول إن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لم تحقق الهدف منها وهو سد العجز، خاصة أن كل من تم تعيينهم في هذه المسابقة عينوا في محل إقامتهم وظل العجز كما هو.

وأوضح الغول أن هناك آلاف الطلاب علي مستوى الجمهورية يتخرجون في كليات التربية ويقضون سنة خدمة عامة عقب التخرج بصورة روتينية بحتة ولا يتم الاستفادة منهم، والمقترح يتضمن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة في كل محافظة تختار الطلاب في النطاق الجغرافي لكل مركز وقرية واختيار الأفضل من بينهم لتتم تغطية العجز في عدد المدرسين، ويتم منحهم حوافز ومكافآت، وهذه السنة ستساعد الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبها، أيدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المقترح بتكليف خريجي كليات التربية لقضاء عام كامل خدمة عامة في المدارس، لسد العجز في بعض المدارس المصرية.

وأكدت لـ "المصريون"، أن "عودة سنة الخدمة لخريجي كليات التربية ستنمي مهاراتهم التعليمية، وسيكون لهم الأولوية عند فتح باب التعاقد مع المعلمين لسد العجز في المدارس".

وأشارت إلى أن "وزارة التربية والتعليم ستعمل علة صرف مكافآت وحوافز لخريجي كليات التربية الذين سيؤدن سنة الخدمة في المدارس التي بها عجز في المعلمين".

وأضافت نصر أن "النظام التعليمي الجديد يحتاج إلى أكثر من معلم في الفصل الواحد، ومعلمي الخدمة سيعاونون المعلمين في أداء عملهم".

وأكدت أن "معلمي الخدمة سيكتسبون خبرة كبيرة في كيفية التدريس للطلاب داخل الفصول وسيكونون مؤهلين لسوق العمل عند الإعلان عن فتح باب التعاقد داخل وزارة التربية والتعليم مستقبلاً".

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