الديهي: المسئولون منتظرون الرئيس يفكر لهم ويعطي الأوامر

25 ديسمبر 2018 - 08:33 م

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، عدم اهتمام المسئولين بقطاع السياحة، بالرغم من كونه قطار التنمية الذي تحتاجه مصر خلال تلك الفترة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتاج إلى 200 مليون سائح سنويًا، حتى تحدث طفرة في الاقتصاد القومي المصري.

وأوضح" الديهي"، أن مصر لا ينقصها شيء حتى تصبح الدولة الأولى سياحيًا، ولكن المسئولين ينتظرون أن يفكر لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي و يعطي لهم الأوامر.

وقال "الديهي": "زمان كان عندنا شماعة الأمن، دلوقتي الأمن بقي كويس، يبقي مستنيين إيه، يجب أن نتحرك للأمام في قطاع السياحة ".