«ماركوفيتش» مديرًا فنيًا ليد الأهلي

25 ديسمبر 2018 - 08:27 م

أعلن مسئولو النادي الأهلي تعاقدهم مع السلوفينى نيكولا ماركوفيتش لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد خلفًا لعاصم حماد.

ومن المقرر الآن يصل المدرب الجديد لفريق كرة اليد بالنادى الأحد المقبل حسب تأكيدات محمد عادل "زولا" مدرب عام الفريق.

ويأتى تعاقد الأهلى مع المدرب السلوفينى لبدء صفحة جديدة فى كرة اليد الحمراء التى عانت مؤخرًا ويرغب مجلس الإدارة فى تصحيح مسار اللعبة من خلال التعاقد مع مدرب أجنبى مُتميز لذا تم الاتفاق مع السلوفينى نيكولا.