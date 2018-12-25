» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم

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توفي شاب، اليوم الثلاثاء، بعدما ابتلع لسانه إثر سقوطه أرضا أثناء لعب كرة القدم في قرية "محلة زيا" التابعة لمنية سمنود في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى سمنود العام يفيد بوفاة "مصطفى البنا"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة طنطا.

وتم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود الجثة وبعمل التحريات، تبين أنه أثناء لعب المتوفى لرياضة "كرة القدم" مع زملائه سقط أرضا و"بلع لسانه" ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه، قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن ما يحدث في واقعة "ابتلاع اللسان" أن عضلة اللسان ترتخي فيرتد إلى الخلف نحو الحلق، ما يؤدي لإغلاق مجرى التنفس وهذا أمر لا يحدث في الوضع الطبيعي للإنسان، ولكنه قد ينتج عن إصابات معينة تؤدي لفقدان الوعي مثل "التعرض لإصابة بالدماغ أثناء اللعب، كالسقوط على الأرض أو الاصطدام بالعارضة أو لاعب آخر، والإصابة بمشكلات في عضلة القلب كالرجفان أو النوبة القلبية"، وقد يؤدي اختلال مستوى الأملاح والسكر في الدم إلى حدوث تشنجات لدى الرياضي وفقدانه الوعي ما قد يقود إلى ابتلاع اللسان.


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