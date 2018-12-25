السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

25 ديسمبر 2018 - 08:24 م







تحتفل مصر خلال هذه الأيام بالذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي قاد مصر إلى تحقيق أول انتصار عسكري على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.



السادات هو الرئيس الثالث لمصر بعد الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وقد تولي الحكم في عام 1970، وتم اغتياله في أكتوبر 1981 بعد 11 عامًا من وصوله إلى السلطة.



وشهدت مصر في عهد تحول مصر نحو التعددية السياسية، وما عرف بتوجه مصر نحو الانفتاح الاقتصادي، ويحظى بتأييد شعبي واسع، وحتى قيادات التيار الإسلامي الذين قتلوه في حادث المنصة أعربوا عن ندمهم على قتله، وقالوا إنه لو عاد بهم الزمن مرة أخرى لن يفعلوا ذلك.



كما أشاد الغرب وإسرائيل نفسها بالرئيس الراحل والذي اعتبرته من أعظم القادة العرب في التاريخ وتم تكريمه مؤخرا في الكونجرس الأمريكي، وتسلمت السيدة جيهان السادات قرينته شهادة التكريم.



ويقول خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن "الرئيس الراحل أنور السادات كان وسيظل بطل الحرب والسلام ولا أحد ينكر ذلك".

وأضاف لـ "المصريون"، أنه التقي الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدة مرات بعد اغتيال الرئيس الراحل، وأكد له أن قرار حرب أكتوبر هو قرار شجاع وجريء اتخذه الرئيس السادات في أصعب الأوقات التي تمر بها بمصر.

وأشار الزعفراني إلى انه اعتقل 4مرات في عهد السادات ومع ذلك فلم يترك هذا الأمر في حلقه غصة، لأن "الرئيس السادات كان يحترم المعتقلين ولم يعذب أي معتقل في عهده، وكان يعامل المعتقلين معاملة جيدة، حتى المعتقلين من التيار الإسلامي أشادوا بالمعاملة الجيدة داخل السجون".

وأوضح أن "الإسلاميين ندموا بالفعل على اغتيال السادات وعبر كثير من قادة الجماعة الإسلامية لي شخصيًا عن ندمهم على ذلك، وقالوا إنه لو عاد بهم الزمن مرة أخرى لم يكن يقدموا على قتل من لقب بـ "الرئيس المؤمن".

وأكد الزعفراني أن "مساحة الحرية في عهد السادات لم تشهدها مصر على مدار تاريخها حتى الإسلاميين، سواء كانوا إخوانًا أو أي حركات أخرى، اعترفوا بأنهم كانوا ينعمون بحرية تامة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات".

وأشار إلى أنه "عندما تولى السادات الحكم في عام 1970 كانت علاقته جيدة بالتيار الإسلامي وحدثت في عهده ما يسمى بـ "الصحوة الإسلامية"، وقد حضرت لقاءً شخصيًا في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية عام 1978عقده ممثلو الرئيس السادات بقيادات الإخوان في مقر اتحاد شباب الجامعات، وكان ممثلو الرئيس هم الوزير الأسبق حسب الله الكفراوي، ورجل الأعمال الشهير أنذلك عثمان أحمد عثمان، مؤسس شركة المقاولون العرب، ومن الإخوان الشيخ عمر التلمساني مرشد الإخوان آنذاك، ومصطفى مشهور والذي أصبح فيما بعد مرشدًا للإخوان".

وأكد الزعفراني أنه حضر اللقاء بصفته أحد شباب الإخوان، واتسم اللقاء بالود والمحبة بين ممثلي الرئيس وقادة الإخوان ومازال يحتفظ بصور اللقاء حتى الآن.

وأوضح أن "الهدف من اللقاء كان هو التأكيد على الاحترام المتبادل بين السادات والتيار الإسلامي، والسادات لم يكن في صدره أي كراهية أو حقد للتيار الإسلامي بل كان يحترم التيار الإسلامي".

وعن العداء الذي حدث بين الإسلاميين والسادات فيما بعد، قال الزعفراني إن "كتب الإخوان التي تحمل النهج القطبي والتي نشرها الإخوان بعد الخروج من المعتقلات، بعدمنا اعتقلوا لسنوات في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأعربوا فيها عن عدائهم له، ونظروا إلى الرئيس السادات على أنه وريثه، ومن هنا بدأ العداء بين السادات والتيار الإسلامي".

وشدد الزعفراني على أن "قيادات الجماعة الإسلامية بمن فيهم عبود وطارق الزمر وناجح إبراهيم وكرم زهدي أعلنوا ندمهم على اغتيالهم للرئيس الراحل أنور السادات".

وذكر أن "من اتهموا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عبروا له أثناء وجودهم معه في سجن طره خلال تحفظات سبتمبر 1981على أنهم ندموا بالفعل على اغتياله".

ووصف الزعفراني، السادات بأنه "كان شخصية متواضعة لدرجة كبيرة، وقد شاهدته في الشارع مرات عدة بدون حراسة؛ أبرزها في منطقة عابدين، حيث يوجد القصر الجمهوري، وقد أعطيته التحية للسادات وبادلته التحية العسكرية، وشاهدته أيضًا بصحبة رجل الأعمال عثمان أحمد عثمان في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية بدون حراسة أيضًا".

وقال الزعفراني إن "الرئيس السادات من أفضل رؤساء مصر على الإطلاق بشهادة الجميع وعلى الرغم من أنه اعتقلني عدة مرات إلا أنني مازلت أحترمه، لأنه شخصية شجاعة ووطنية ولم يحمل في صدره أي نوع من الحقد والكراهية لأحد حتى مما كانوا يختلفون معه في الرأي".





