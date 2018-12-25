» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب

25 ديسمبر 2018 - 08:20 م

رفض رامى ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة إعارته إلى أحد أندية الدورى الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع "ربيعة" لمحاولة إقناع بالموافقة على الإعارة، من أجل اكتساب حساسية المباريات بالمشاركة مع أحد أندية الدوري الممتاز في ظل ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، إلي أن اللاعب رفض الفكرة تمامًا وتمسك بالاستمرار مع الأهلي.

ويرغب الأهلي في اعارة "ربيعة" بعد اقترابه من حسم صفقة محمود مرعى، مدافع وادى دجلة، بجانب المفاوضات الدائرة حاليا مع السورى أحمد الصالح، إلا أن ربيعة تمسك بالبقاء مع الأهلى وإثبات وجوده بعد شفائه من الإصابة.

ويسعي النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب المشاكل التي يعاني منها دفاع الفريق في الفترة الأخيرة.