» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة

25 ديسمبر 2018 - 08:19 م

عقبت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل أنور السادات على ذكري مرور 100 عام على ميلاد والدها، قائلة: "مصر كانت حبيبة السادات الأولى و الأخيرة".

وأضافت "رقية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن والدها كان يحب مصر مثلما كان يحب أولاده وأحفاده.

وأكدت "رقية"، أن الرئيس السادات موجود حتى الآن بأعماله، قائلة: "أنا مشكتش لحظة في حب المصريين للسادات لأنك طبيعي أما تزرع حب هتلاقي حب، فالسادات هو الحاضر الغائب".