  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

سد النهضة

رسميًا.. إثيوبيا تعلن تعثر سد النهضة

السادات

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

سقوط شبكة دعارة بصحبة خليجيين بحدائق الأهرام

ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

طبيب

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

عمر البشير

البشير يجدد توعد "الخونة"

بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة

الرياضة

اهلى جدة
اهلى جدة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

انتهاء أزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بالدوري

#

غياب "عاشور" عن الأهلي فى مواجهة "جيما"

#

مشجعة أهلاوية لـ"زكريا": "امضى يا مؤمن وسيبك من الفلوس"

#

مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

وزارة الصحة

طرد

الخطة والموازنة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودى لكرة القدم، نقل مواجهة أهلى جدة ضد الرياض فى كأس خادم الحرمين الشريفين من مدينة جدة المقرر إقامة مباراة يوفنتوس وميلان بها.

وذكر البيان الذي نشره الاتحاد السعودى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه تقرر نقل مباراة الأهلى ضد الرياض المقرر لها 5 يناير المقبل، إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة نظرًا لانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالتحضير لمباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان يوم 16 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يكون الأربعاء 16 يناير المقبل موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي، التى سوف يستضيفها ملعب "الجوهرة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب
» الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة
» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة
» أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب
» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم
» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة
» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة
» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل
» «كاف» يحدد السعة الجماهيرية للملاعب بأمم أفريقيا
» المركز المالي للبنوك الإسلامية يرتفع إلى 290 مليار جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن