» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة

25 ديسمبر 2018 - 08:09 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودى لكرة القدم، نقل مواجهة أهلى جدة ضد الرياض فى كأس خادم الحرمين الشريفين من مدينة جدة المقرر إقامة مباراة يوفنتوس وميلان بها.

وذكر البيان الذي نشره الاتحاد السعودى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه تقرر نقل مباراة الأهلى ضد الرياض المقرر لها 5 يناير المقبل، إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة نظرًا لانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالتحضير لمباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان يوم 16 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يكون الأربعاء 16 يناير المقبل موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي، التى سوف يستضيفها ملعب "الجوهرة".