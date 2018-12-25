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أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب

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تهنئة

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرامًا شرعًا، ولكنها أمر مستحب.

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب الفكر المتطرف ينشرون فتاوى تحرم تهنئة الأقباط حتى يشغلون المسلمين عن حياتهم.

وأوضح "عمران"، أن الاحتفال بالمناسبات السعيدة جزء من الحياة، قائلا: "المتطرف يريد أن يجلبنا خارج الحياة، ولذلك إذا كنا نريد الخير لهذا الوطن فيجب أن نجاهد من أجل بث الحياة والتفاؤل لدى إخواتنا".


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