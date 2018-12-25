جدل بين جماهير الأهلي بسبب تغريدة «إيفونا»

25 ديسمبر 2018 - 08:02 م

وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق وتيانجين الصيني الحالي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء، قبل أيام قليلة على بدء الميركاتو الشتوي.

وكتب «إيفونا» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «وجهة جديدة»، مُرفقًا بها صور معبرة عن الطيران وعلامات الاستفهام، وهو ما أثار شكوك جماهير الأهلي حول عودته مرة أخرى للنادي.

وتسببت تلك التغريدة في تساؤل العديد من المتابعين عن مستقبل نجم الأهلي السابق، واحتمالية عودته لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ماليك إيفونا انضم للنادي الأهلي في عام 2015، قبل أن يرحل بعد عام واحد إلى فريق تيانجين تيدا الصيني، والذي انتقل من خلاله إلى قونيا سبور التركي، على سبيل الإعارة والتي انتهت في يونيو الماضي.