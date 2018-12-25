الرقابة المالية ترفض تظلم "راية" بشأن عرض الشراء الإجباري

25 ديسمبر 2018 - 08:02 م



رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة بشأن إلزامه ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة إن اللجنة لم تعتد بالتنازل المقدم من قبل مدحت إبراهيم خليل، رئيس مجلس الإدارة بما يعنى التزامه ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة خلال أربعة أيام تنتهي في 28 ديسمبر. وفي 28 نوفمبر السابق منحت الهيئة خليل ومجموعته المرتبطة مهلة لمدة شهر لتقديم عرض الشراء الإجباري.

وقالت راية القابضة في وقت سابق ، إن رئيس مجلس الإدارة قرر التنازل عن تظلمه بالرقابة المالية والسير في تقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة، مطالبا بمنحه مهلة 60 يوما عمل من تاريخه للتقدم بعرض الشراء، وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتمويل عرض الشراء وكذلك حتى يتسنى للشركة الانتهاء من إجراءات قيد زيادة أسهم رأس المال الممولة عن طريق الأرباح المرحلة





