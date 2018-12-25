  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
مجلس النواب

مقترحات «الأفورة» بالبرلمان

كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

سد النهضة

رسميًا.. إثيوبيا تعلن تعثر سد النهضة

السادات

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

سقوط شبكة دعارة بصحبة خليجيين بحدائق الأهرام

ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

طبيب

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

الرقابة المالية ترفض تظلم "راية" بشأن عرض الشراء الإجباري

مال وأعمال

شركة راية
راية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

تنفيذ عرض شراء "أوراسكوم" لثروة كابيتال بـ1.5 مليار جنيه

#

المالية: رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول وتطبيقه إلزامي

#

"الرقابة المالية" تعرض مسودة قانون التأمين الجديد على "قطاع الأعمال"

#

أوراسكوم تتقدم للرقابة المالية بعرض شراء ثروة كابيتال

المصريون

الاهلى

ايفونا


رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة بشأن إلزامه ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
وقالت الهيئة فى بيان للبورصة إن اللجنة لم تعتد بالتنازل المقدم من قبل مدحت إبراهيم خليل، رئيس مجلس الإدارة بما يعنى التزامه ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة خلال أربعة أيام تنتهي في 28 ديسمبر. وفي 28 نوفمبر السابق منحت الهيئة خليل ومجموعته المرتبطة مهلة لمدة شهر لتقديم عرض الشراء الإجباري.
وقالت راية القابضة في وقت سابق  ، إن رئيس مجلس الإدارة قرر التنازل عن تظلمه بالرقابة المالية والسير في تقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة، مطالبا بمنحه مهلة 60 يوما عمل من تاريخه للتقدم بعرض الشراء، وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتمويل عرض الشراء وكذلك حتى يتسنى للشركة الانتهاء من إجراءات قيد زيادة أسهم رأس المال الممولة عن طريق الأرباح المرحلة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب
» الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة
» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة
» أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب
» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم
» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة
» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة
» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل
» «كاف» يحدد السعة الجماهيرية للملاعب بأمم أفريقيا
» المركز المالي للبنوك الإسلامية يرتفع إلى 290 مليار جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات