"سي.أي كابيتال" تعتزم التوسع في القطاع غير المصرفي

25 ديسمبر 2018 - 07:59 م



وافقت شركة سي.آي كابيتال القابضة بشكل مبدئي على خطة توسع المجموعة في أنشطتها غير المصرفية.

وأضافت الشركة في بيان، أن المجلس اعتمد الميزانية التقديرية للمجموعة لعام 2019، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل حول الميزانية.

ووافق المجلس على تأجير مقر جديد للشركة بمدينة السادس من أكتوبر بدلا من شراء مقر جديد بالقرية الذكية.

وبلغت أرباح سي.آي كابيتال 346.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي مقابل 144.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال تلك الفترة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 87.9% خلال النصف الأول على أساس سنوي؛ حيث حققت 182.95 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 97.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية





