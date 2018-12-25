كوريا الجنوبية تفرض غرامة على "بي.إم.دبليو"

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فرضت وزارة النقل الكورية الجنوبية على شركة "بي.إم.دبيلو" الألمانية لصناعة السيارات، غرامة قدرها 11.2 مليار وون (9.93 مليون دولار)، بسبب مزاعم محاولتها إخفاء أجزاء معيبة في مركباتها والتأخر في استدعائها بعد اشتعال النيران في عدد من محركاتها.
واشتعلت النيران في نحو 40 محركا من سيارات بي.إم.دبليو في وقت سابق من العام الجاري، مما دفع الشركة إلى استدعاء نحو 100 ألف سيارة في أغسطس الماضي.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، في بيان، إن لجنة تحقيق مكونة من خبراء مدنيين ومسؤولين حكوميين خلصت في تقريرها إلى أن الحرائق نجمت عن صمامات معيبة مسؤولة عن إعادة دوران غازات العادم.
وأمرت الوزارة الشركة الألمانية بتغيير جميع أنظمة إعادة دوران غازات العادم في المركبات التي تم استدعتها وإجراء المزيد من الفحوص على قدرة النظام.


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