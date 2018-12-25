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المركز المالي للبنوك الإسلامية يرتفع إلى 290 مليار جنيه

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بنك ابو ظبي الاسلامي
بنك ابو ظبي

عصام الشربيني

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ارتفع حجم المركز المالي للبنوك الإسلامية ليسجل نحو 290 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 273 مليار جنيه بنهاية يونيو مستحوذا على 6% من إجمالي البنوك.

 وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم التمويل الإسلامي فى مصر يبلغ 220 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 207 مليارات بنهاية يونيو الماضى.

 وأشار إلى ارتفاع الودائع الإسلامية لتسجل 250 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 233 مليارا بنهاية يونيو 2018، متوقعا زيادة الإقبال على التمويل الإسلامي مع بدء العمل بآلية الصكوك العام المقبل.

ويوجد فى السوق المصرية نحو 14 بنكا تقدم المنتجات الإسلامية منهم ثلاثة بنوك أسلامية بالكامل وهي بنوك فيصل والبركة وأبو ظبى الإسلامي.


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