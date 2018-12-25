13.6 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرافق المنفذة في 2018

25 ديسمبر 2018 - 07:43 م



انتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 214 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال 2018 بتكلفة بلغت 13.6 مليار جنيه.

وتوزع الإنفاق على 40 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة 1.5 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 5.2 مليار جنيه، و174 مشروعا للصرف الصحي، منها 141 في القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 في المدن، بتكلفة 4.9 مليار جنيه.



وقالت راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي نفذ عددا من المشروعات، وتشمل الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم والتي تم افتتاحها منذ أيام ومشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحي السلام.



وأضافت أن الجهاز انتهى أيضا من مشروعات الصرف الصحي لبعض قرى وأحياء محافظة القليوبية.



وأوضحت المنشاوى، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، نفذت عددا من المشروعات في محافظات أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد والقليوبية والغربية والبحيرة والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.





