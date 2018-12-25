انتهاء مهلة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر

25 ديسمبر 2018 - 07:41 م



أعلنت وزارة المالية أن مهلة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، طبقا للقانون 14 لسنة 2018، ستنتهى يوم 31 ديسمبر الحالي، في إطار مبادرات الدولة لتحفيز رجال الصناعة والمستثمرين وسرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قانون إنهاء المنازعات نص، لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح، على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به، على خلاف القوانين السابقة التي كان يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين فقط.

وتابعت أن القانون يغطي المنازعات، سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة والضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، دعما لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.





