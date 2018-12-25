طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

25 ديسمبر 2018 - 07:22 م

أصيب طبيب بشري بحالة هيستيرية، اليوم، في مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية، حيث ظل يهذي بعبارات غير مفهومة، ومزق الصور بالمستشفى، مدعيا بأنه رئيس الجمهورية، ما اضطر زملاؤه إلى إبلاغ الشرطة، حسبما أفاد العاملون بالمستشفى، بعدما فشلوا في السيطرة عليه.

حضر رجال الشرطة إلى المستشفى، واقتادوا الطبيب إلى القسم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على ورقة تحتوي على تشكيل حكومي «أعده بنفسه» يضم شخصيات عدة، فكانت المفاجأة أنه نصب نفسه رئيسا للجمهورية، وجمال مبارك نائبا له، وحازم صلاح أبوإسماعيل رئيسا للحكومة، وحُرر محضرا بالواقعة وأحيل الطبيب للنيابة، بحسب ما أفادت به التحريات.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكيل فريق أمني للتحري عن الواقعة بقيادة المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، وتبين أن الطبيب يدعى «ه ع ب» 42 عاما، إخصائي جراحة عامة ويعاني من مرض نفسي، ويجرى التأكد من سلامة قواه العقلية.