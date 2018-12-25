خامس صفقات الأهلي الشتوية تخضع للاختبار الطبي

25 ديسمبر 2018 - 07:07 م

يُجرى إسماعيل الليثى لاعب وسط فريق المصرية للاتصالات، الكشف الطبي بالنادى الأهلى، ظهر غدًا الأربعاء، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى الفريق الأحمر.

إسماعيل الليثى من مواليد 2000، ونال إعجاب اللجنة الفنية بالنادى الأهلى، والتى أوصت بضمه منذ عدة أشهر، حيث يجيد اللعب فى مركز محور الارتكاز، ويتوقع له الكثيرون أن يصبح أحد أعمدة منتخب مصر مستقبلًا.

واتفق الأهلى مع نادى المصرية للاتصالات على كافة التفاصيل الخاصة بإجراءات ضم الليثى، حيث سينتقل اللاعب لمدة خمس سنوات، مقابل حصول ناديه على مليوني جنيه، بالإضافة إلى 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

وكان عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلى، قد انهى كافة الاتفاقات خلال الأيام الماضية مع مسئولى الاتصالات، بعد اتصالات قوية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.