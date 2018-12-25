» فريق من مبادرة «فيروس سي» يجري مسحًا لرئيس الوزراء

25 ديسمبر 2018 - 07:01 م

استقبل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فرقة من العاملين بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أجرت مسحا شاملا لجميع العاملين برئاسة مجلس الوزراء.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مسحا من خلال فريق المبادرة وكذلك مساعدوه وهيئة مكتبه والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس المشرف العام على المركز الإعلامي بمجلس الوزراء.

من جانبه وجه هاني يونس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة 100 مليون صحة وأثني على العاملين بهذه المبادرة ووجه رسالة للمواطنين للتفاعل مع الحملة قائلا: "شكرا لكل من أتعب نفسه وذهب ليجرى المسح الطبى.. اطمن على نفسك مجانا.. اتعالج كمان مجانا".

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الرئاسية التي تستهدفُ الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا، بما يتسق وحرص الدولة على ضمان مجتمع صحي قادر على البذل والعطاء، كما حث مدبولي المواطنين على التوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي بمحافظاتهم، لافتًا إلى أن المشاركة الإيجابية ضمانة رئيسية لتتويج جهود تلك المبادرة، التي لم تحدث في أي دولة بالعالم.