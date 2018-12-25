غدا محاكمة البلتاجي بإهانة القضاء

25 ديسمبر 2018 - 06:56 م

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضية اتهام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بإهانة القضاء.

وكانت المحكمة قد قضت بالحبس لمدة سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، والمتهم طلب التأجيل لحضور محامى موكل.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، وجهت تهمة إهانة القضاء للقيادي الإخواني محمد البلتاجي بعد ضحكه بسخرية أثناء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

ولاحظت المحكمة ان المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية أثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الاسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الاهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وطالبت النيابة، بتوقيع أقصى العقوبة، فيما رفض الدفاع التهمة الموجهة لموكله. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.