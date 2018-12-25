تقسيمة قوية في مران الأهلي استعدادًا للداخلية

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، عصر اليوم، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.

وقاد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، مران الفريق الذي اشتمل علي جانب بدني، شارك فيه وليد سليمان، ثم أجرى يوسف تقسيمة بمشاركة الحارسين، علي لطفي ومحمد الشناوي.

وشارك اللاعبون البدلاء في مواجهة جيما الأخيرة في المران كاملا، في الوقت الذي اكتفى الأساسيون بمران استشفائي.

وحرص يوسف، على منح تعليمات خاصة للاعبين قبل وأثناء تقسيمة الكرة، لتصحيح الأخطاء.


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