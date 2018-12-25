  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

دونالد ترامب

"ترامب" يتسبب في كارثة اقتصادية عالمية

الرئيس السيسي

فيديو.. السيسي: السلام من أعظم مبادرات السادات

وزير الرياضة

نجاة وزير الشباب والرياضة من حادث «توك توك»

أمطار

أمطار غزيرة تضرب البلاد

الخارجية الليبية

مصر تدين استهداف مبنى وزارة الخارجية الليبية

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

رئيس الوزراء

فريق من مبادرة «فيروس سي» يجري مسحًا لرئيس الوزراء

نجم دجلة يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم سموحة يقترب من الانتقال للاتحاد

#

ظهير دجلة: أنهيت مفاوضات انتقالي للزمالك

#

مدافع دجلة يقترب من الانتقال للأهلي

#

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعه نجم وادي دجلة ليوقع للأهلي

دجلة

المصريون

الاتحاد السكندرى

حصل مسئولو الاتحاد السكندرى على توقيع كريم ممدوح صانع ألعاب وادى دجلة، للانتقال إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويتكتم مسئولو الاتحاد على الإعلان عن الصفقة حتى فتح باب القيد الشتوى المقرر له فى الأول من يناير، بالرغم من الحصول على توقيع اللاعب.

ويحاول مجلس إدارة الإتحاد السكندرى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر للهروب من منطقة الخطر بالدورى، بالإضافة للمنافسة على دورى أبطال العرب.

يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 20 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» وراء توفير طائرة خاصة للزمالك
» فصل 3 طلاب رفعوا صورة صدام حسين
» رسائل نارية من «جروس» للاعبي الزمالك
» قوات خاصة تركية تتحرك نحو سوريا
» استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس
» فريق من مبادرة «فيروس سي» يجري مسحًا لرئيس الوزراء
» وليد سليمان يشارك في مران الأهلي
» تفاصيل جلسة «يوسف» مع لاعبي الأهلي
» هنية: نتنياهو يعيش حالة رعب
» عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة
» إحالة مدير مستشفى أشمون العام و4 آخرين للمحاكمة

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن