» «آل الشيخ» وراء توفير طائرة خاصة للزمالك

25 ديسمبر 2018 - 06:33 م

كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق الأبيض إلى تشاد لخوض مباراة إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية لم يتحمل النادي مصاريفها.

وأكد المصدر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية هو الذي تحمل مصاريف سفر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة لخوض لقاء القطن التشادي.

وأكد المصدر أن الرحلة تكلفت 60 ألف دولار نظير السفر بطائرة خاصة، وخسر الزمالك لقاء الإياب بهدفين وتأهل لدور الـ32 المكرر بعدما فاز من قبل بسباعية في لقاء الذهاب.