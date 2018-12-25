» فصل 3 طلاب رفعوا صورة صدام حسين

25 ديسمبر 2018 - 06:25 م

قررت جامعة الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، فصل 3 من طلابها على خلفية رفعهم صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين داخل الحرم الجامعي.

ورفع الطلبة الصورة، أمس الإثنين، خلال حفل أقيم بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الجامعة في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وقال رئيس الجامعة خالد الجغيفي، بحسب وكالة "الأناضول"، إن "جامعة الأنبار قررت فصل 3 من طلاب كلية الزراعة، وذلك بعد رفعهم صورة صدام حسين داخل الكلية خلال الحفل".

وأضاف الجغيفي، أن "القرار يأتي بعد تحقيق الجامعة مع الطلبة، حيث شمل القرار أيضاً إيقاف عدد آخر من الطلبة (لم يحدده) عن الدراسة بالجامعة لمدة عام".

وأكد الجغيفي، أن "المقصرين من الطلبة واللجان المشرفة على الحفل سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أيضاً".

وأثار حادث رفع صورة صدام حسين في الحفل ردود فعل غاضبة لدى الكثير من العراقيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.