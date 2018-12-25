"ترامب" يتسبب في كارثة اقتصادية عالمية

25 ديسمبر 2018 - 06:08 م

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية من اشتعال أزمة اقتصادية في 2019، متوقعة أن تشهد أوروبا انكماشًا اقتصاديًا بسبب سوء الإدارة للحكومات الأوروبية.

وقالت الصحيفة، في سياق تقرير لها، إن توقعات حدوث انكماش اقتصادي كبير أو ركود في عام 2019 لا يتمثل في التحديات الاقتصادية التي لا يمكن التغلب عليها، خاصة فيما يتعلق باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه ذات صلة بالقيادة السيئة التي تحول الصدمات الاقتصادية المعتدلة إلى أزمة.

وأرجع التقرير تلك الكارثة إلى السلوك غير المنتظم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب الحكومة الضعيف، وهو الأمر الذي تسبب في تعظم الأزمات المحتملة التي تواجه الاقتصادات الرئيسية في العالم، بالإضافة لانعدام الثقة بين الحلفاء والشركاء التجاريين الرئيسيين الذي يمكن أن يجعل التحديات الاقتصادية الروتينية تتحول إلى وضع أسوأ.

وتكشف استطلاعات الرأي عن ارتفاع التشاؤم بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الاقتصادية، فيما أشارت نيويورك تايمز إلى تصريحات وزير الخزانة ستيف منوشن عن ضرورة التأكد من أن مؤسسات الدولة تملك السيولة الكافية للحفاظ على الإقراض للمستهلكين والشركات.