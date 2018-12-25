«كالديرون» على رادار الزمالك

25 ديسمبر 2018 - 05:56 م

دخل الكولومبي كالديرون، مهاجم الإسماعيلي السابق والفيصلي السعودي الحالي، في حسابات مسئولي نادي الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك لجلب مهاجم أجنبي مميز في ميركاتو الشتاء لسد النقص الموجود في الخط الأمامي للفريق وسط المنافسة على عدة بطولات.

وكان كالديرون قد قدم مستوى مميز مع الإسماعيلي في الموسم الماضي ونجح في لفت الأنظار إليه بشدة، قبل أن يرحل للدوري السعودي.

ويضم الزمالك بين صفوفه في الخط الهجومي حاليًا كل من كاسونجو وعمر السعيد فقط، على أن يتم قيد المهاجم الأجنبي الجديد بدلًا من حميد أحداد.