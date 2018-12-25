أمطار غزيرة تضرب البلاد

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة بدءًا من غد الأربعاء.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "TEN "، إن البلاد ستشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هناك فرصا لسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدًا، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة بعد غدٍ الخميس.

وأوضح عبدالعال، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح، ناصحًا المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في فترات الليل.

ولفت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباح اليوم التالي، محذرًا من تخفيف الملابس.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد اعتبارا من يوم غدًا وحتى نهاية الفترة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.


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