7 سنوات سجنًا عقوبة سرقة توك توك بالإكراه

25 ديسمبر 2018 - 05:26 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "رضا السيد" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة "توك توك" بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي و أيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الاول، في القضية رقم 16549 لسنة 2018 جنايات البساتين، قيام المتهم رضا السيد بالشروع في سرقة الدراجة النارية "توك توك" والمملوك للمجني عليه محمد إبراهيم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن طلب منه توصيله لوجهة قصدها ولدي بلوغه وجهته أشهر في وجهه سلاح أبيض "كتر" مهدد إياه به ثم تعدى عليه.