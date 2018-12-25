العاصمة الإدارية بوابة دخول مصر عصر المدن الذكية

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإعداد الجيد والالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنشاء البنية الرقمية والمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تصبح بوابة لدخول مصر لعصر المدن الذكية ،  التي تعتمد على تطبيقات المجتمع الرقمي وأحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال إدارة وتشغيل المرافق والخدمات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وتطوير المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك خطة التحول إلى الحكومة الرقمية وميكنة أعمال الحكومة،  ووجه الرئيس بتكثيف الجهود فيما يتعلق بميكنة أعمال الحكومة، وخاصة من خلال تطوير نظم إدارة المؤسسات الحكومية سواء على مستوى الموارد البشرية أو الموارد المالية واللوجستية، مشيراً  في هذا الإطار إلى أن الدولة تولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة، نظراً لدوره الهام في خطط تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفي عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمي ،  أن الرئيس وجه كذلك بالتركيز على التدريب الراقي والمتطور للكوادر البشرية والقيادية لزيادة تأهيلها على العمل في البيئة الرقمية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وبما يساهم في تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة توفر أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصري وحديث.


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