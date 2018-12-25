» تفاصيل جلسة «يوسف» مع لاعبي الأهلي

25 ديسمبر 2018 - 05:02 م

عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وطلب يوسف من لاعبيه ضرورة غلق صفحة إفريقيا، والتركيز في المباراة المقبلة أمام الداخلية، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسة النتائج الإيجابية في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.