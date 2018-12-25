تحذير عاجل من «الخارجية» لراغبي الالتحاق بالجامعات الأجنبية

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وزارة الخارجية

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في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، وما تلاحظ من ازدياد لحالات الاحتيال التي يتعرضون لها من قبل وسطاء استقدام الطلبة أو الأشخاص الذين يدعون أنهم ممثلون للجالية المصرية بالخارج، أهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع وسطاء استقدام الطلبة، والتأكد من بيانات الجامعات الأجنبية المقرر التحاقهم بها.

وناشدت «الخارجية» في بيان، الثلاثاء، المواطنين بضرورة «مراعاة شروط الالتحاق وصحة إجراءات القيد في تلك الجامعات، فضلا عن التأكد من إمكانية اعتماد الشهادات الدراسية التي سيحصلون عليها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية».

وحذرت الوزارة الطلاب المصريين الدارسين في الخارج من «التعامل مع أي أشخاص يدعون أنهم ممثلو كيانات أو جهات مجهولة، والذين يسعى بعضهم إلى استغلال وتضليل الطلاب».


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