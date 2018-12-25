هل ترفع "التموين" سعر الخبز المدعم؟

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وكالات

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التموين تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

خبز

زيادة أسعار

رفع الدعم

ردَّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ما أثير بشأن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – بدون وجه حق- في أية محافظة من محافظات الجمهورية ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).


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