شيخ الأزهر يكشف تفاصيل لقائه بالملك سلمان

25 ديسمبر 2018 - 02:39 م

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوضح عظم محبته لمصر، وحرصه على أن تظل العلاقة مستمرة ومتواصلة دائمًا بين البلدين الشقيقين، وأن يزداد التعاون بينهما لمواجهة التحديات التي تتربص بالأمتين العربية والإسلامية، معربًا عن شكره وتقديره للملك سلمان على كرم الحفاوة التي وجدها أثناء زيارته للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال تصريحات صحفية عقب حفلة العشاء التي أقامها وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تكريمًا لشيخ الأزهر والوفد المرافق له، حيث شدد الطيب على أن الأزهر ومصر والعالم العربي والإسلامي مع السعودية ضد القرار الذي صدر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ الأمريكي ضد المملكة، قائلاً: "لن نسمح إطلاقًا بأي اختراق يمكن أن يؤثر على هذه العلاقة القوية الصلبة بين المملكة ومصر على أي مستوى من المستويات".

وأوضح أن الدور الذي تقوم به مصر ويؤديه الأزهر بالتعاون مع السعودية يهدف إلى حماية الشعوب من التصنيفات والتحديات الفكرية، معربًا عن شكره للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين على هذه المجهودات التي تبذل بين الأزهر ووزارة الشئون الإسلامية، واصفًا التعاون مع وزارة الشئون الإسلامية بأنه عمل منسق ومتواصل من أجل صالح الإسلام وصالح العرب والمسلمين.

وأكد الطيب أن الرسالة التي يدعو إليها علماء المملكة وعلماء الأزهر تتوافق مع رسالة علماء العالم الإسلامي وهي وحدة المسلمين والالتقاء والاصطفاف صفًا واحدًا ليستطيعوا مواجهة الرياح العاتية.