البشير في أول ظهور: الحمد لله الذي جعلنا سودانيين

25 ديسمبر 2018 - 01:26 م

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، الشعب إلى التضافر مع بعضهم البعض، وذلك في أول ظهور جماهيري له منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية.

وظهر البشير في لقاء جماهيري بمنطقة “ديم المشايخة” جنوب ولاية الجزيرة”، وقال في البدء: "نحمد الله تعالى أن جعلنا سودانيين، نعطي اللقمة للملهوف"، وشكر البشير، والى الجزيرة محمد طاهر إيلا، على مشروعات التنمية التي انتظمت الولاية، وحيًا مجاهدات أهل الجزيرة وتقديمهم للشهداء.

فيما قال “إيلا” قبل أن يقدم الرئيس على المنصة، هذه الجماهير جاءت لتقول لك لسنا مستعدين أن نعيش في مخيمات اللجوء، جاءوا ليؤكدوا ترشيحهم لك في 2020، ولن يقفوا مع تخريب وتدمير الوطن.

وشوهد البشير قبل اللقاء وهو يشير بيده للجماهير أن تقترب نحوه على المنصة.

وكان البشير قد وصل حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين في زيارة لولاية الجزيرة يفتتح خلالها عددًا من المشاريع التنموية والخدمية.

ويعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، ما خلق حالة غضب وتضجر في الشارع السوداني.

ويوم أمس، طالب البشير أبناء شعبه إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط".

ووعد السودانيين بإجراءات تعالج الوضع الاقتصادي المتردي وتوفر الحياة الكريمة.

وتأتي وعود البشير في ظل تواصل المظاهرات التي تشهدها مدن سودانية، لليوم السابع على التوالي.