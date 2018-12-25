شاهد.. قتيل نتيجة انفجار مروع لأنبوب غاز

25 ديسمبر 2018 - 01:26 م

شهدت الولاية الأمريكية ويسكونسن، انفجارا مروعا في أحد أنابيب الغاز الطبيعي.

في سياق متصل حدثت انفجارات متتالية نتيجة ثقب عن طريق الخطأ، وقد قتل شخص واحد وجرح 11 آخرون.

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