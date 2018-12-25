ظريف: "أرني مسئولاً إيرانيًا واحدًا هدد إسرائيل"

25 ديسمبر 2018 - 01:00 م

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ما تردد من اتهامات بأن بلاده تسعى إلى محو إسرائيل، قائلا: "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل".

وأضاف في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية، أن بلاده لم تقل أبدًا إنها ستمحو إسرائيل من الخريطة، قائلاً: " أرني مسئولا إيرانيا واحدا قال ذلك.. لم يقل أحد هذا الأمر"؟

وحول التصريحات السابقة التي كان قد أدلى بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2007 "إنه سيتم محو إسرائيل من الخريطة"، قال ظريف: "إن أحمدي نجاد كرر حينها كلمات آية الله الخميني، المرشد الإيراني المؤسس الراحل"، منوهًا بأن الخميني قال إن السياسات الإسرائيلية الوحشية ستؤدي إلى تدميرها، ولم يقل: "إن إيران ستقوم بهذا الأمر".

وأشار إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد هدد خلال زيارته إلى مفاعل ديمونة النووي في أغسطس الماضي بأن إسرائيل ستدمر إيران.

وتتزامن تصريحات ظريف مع تصريحات أخرى تبدو متناقضة أثناء استقباله الأحد الماضي لوفد حماس في طهران، حيث أكد أن دعم فلسطين من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية، وأنه "من المؤسف أن يتم التصدي للمقاومة من داخل العالم الإسلامي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن دعم فلسطين يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونأمل في أن تعود بعض الدول الإسلامية التي تعلق آمالاً على دعم الصهاينة وأمريكا إلى حضن العالم الإسلامي، ويعلمون أن الصهاينة لا يمكن أن يكونوا أصدقاء وشركاء يمكن التعويل عليهم.