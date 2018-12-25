شاهد.. الصور الأولى للهجوم المسلح بـ"الخارجية الليبية"

25 ديسمبر 2018 - 12:33 م

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن انفجارًا قويًا هز محيط وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس وخلف قتلى وجرحى.

وقال مصدر خاص لـRT ، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن انتحاريًا واحدًا على الأقل فجر نفسه داخل المبنى وتمركز مسلحون آخرون خارج المبنى.

وأضاف المصدر أن الحصيلة الأولية هى 3 قتلى و5 جرحى.

من جهته نقل موقع "بوابة الوسط" عن مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، مقتل مدير الإدارة الإسلامية، إبراهيم الشائبي في الهجوم الذي استهدف مقر الوزارة اليوم الثلاثاء.

وكان مصدر مسئول بوزارة الخارجية، قال إن تفجيرًا انتحاريًا، وقع في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل المبنى قبل حدوث التفجير.

وأكد المصدر، مقتل أحد الموظفين في الوزارة، جراء التفجير، إضافة إلى احتراق المبنى الرخامي، فيما تتواصل عملية إنقاذ العالقين.

ويطل مبنى وزارة الخارجية على البحر، ويقع في المدخل الشرقي لمركز العاصمة، ويتكون من جزأين، جزء يسمى بالمبنى الرخامي، ويوجد به مكتب الوزير، ومعاونيه.

وحسب موقع "218 نيوز"، فإن الانفجار نفذه انتحاري فجر نفسه داخل أحد المقرات تزامنًا مع اشتباكات بين القوى الأمنية والمسلحين.



















